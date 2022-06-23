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لبنان

السفير السعودي يتحرك مجددا: ماذا يحضّر؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-06-2022 | 01:15
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بعد الاجتماعين اللافتين اللذين عقدهما مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، واللقاءات المتعددة التي جمعته بالنواّب السنّة، يعتزم السفير السعودي وليد البخاري الدعوة الى لقاء الأسبوع المقبل، له طابع سنيّ، من المرجح أن يشارك فيه الرئيس نجيب ميقاتي.

ووفق المعطيات المتوافرة فان الموقف الذي يعبّر عنه السفير السعودي امام زواره مفاده ان المملكة لا تتدخل في التفاصيل المتعلقة بالاستحقاق الحكومي، بل تعمل على توطيد التعاون مع لبنان والوقوف الى جانب اللبنانيين في هذه المرحلة الصعبة، وهو كان اكد بعد زيارته الاخيرة لدار الفتوى "حرص بلاده على وحدة شعب لبنان لمواجهة التحديات التي يعيشها"، ونوه بدور"دار الفتوى الضامن للوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان".

 

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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