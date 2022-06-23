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لبنان

مجهولون ألقوا قنبلة يدوية على طريق البيادر - ببنين عكار... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
23-06-2022 | 01:10
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إقدام مجهولين داخل سيارة بالقاء قنبلة يدوية على طريق البيادر - ببنين عكار، من دون معرفة الأسباب.
 
وفروا الى جهة مجهولة.
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