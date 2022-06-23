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لبنان

طوابير الخبز في طرابلس تابع... هكذا بدا المشهد اليوم! (صور)

Lebanon 24
23-06-2022 | 01:20
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لا تزال طوابير الخبز تمتد أمام أفران طرابلس، وفق مندوب "لبنان 24".
 
وهكذا بدا المشهد اليوم:
 
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