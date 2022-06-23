3 نواب حسموا موقفهم.. فماذا عن "التيار"؟

يتجه "التيار الوطني الحر" لعدم تسمية أحد في الاستشارات النيابية التي ستجري اليوم، وسيستكمل رئيس التيار جبران باسيل سلسلة من الاتصالات قبل حسم هذا الموضوع.

وكشفت مصادر متابعة مقرّبة من "التيار" ان بعض النواب من "التيار" يسعون لتسمية الرئيس نجيب ميقاتي ومن بينهم نائب رئيس المجلس النيابي الياس ابو صعب الذي سيكون اول المشاركين في الاستشارات، ولكن هذا الموضوع لم يحسم بعد".

وتفيد المعطيات ايضا أن نائبي صيدا اسامة سعد وعبد الرحمن البزري اضافة الى نائب جزين شربل مسعد حسموا مساء امس قرارهم بعدم تسمية اي شخصية لرئاسة الحكومة.

وقالت مصادر النواب الثلاثة "إن قرارهم يتناسب مع مواقفهم السابقة التي تشكل نوعا من الاعتراض الجدي على المسار السياسي، بدءا بانتخابات رئاسة المجلس النيابي او غيرها من الاستحقاقات.