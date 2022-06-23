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لبنان
مخاتير فنيدق دانوا الاعتداء على شبان من البلدة :لتوقيف المجرم
Lebanon 24
23-06-2022
|
01:32
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ادان مخاتير بلدة فنيدق ما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن ضرب واعتداء على شباب من البلدة وسوريين يعملون في منطقة جبيل على يد المدعو ش. طربيه.
ودعوا إلى "توقيف المجرم ومن معه وإنزال أقصى العقوبات في حقه".
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