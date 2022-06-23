يوم طويل في بعبدا.. الإستشارات النيابية انطلقت وهذه مواعيد الكتل

انطلقت عند الساعة العاشرة من صباح اليوم الاستشارات النيابية الملزمة في القصر الجمهوري في بعبدا، لتمسية رئيس للحكومة المقبلة.

ووزعت أمس المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الجدول النهائي للاستشارات الذي جاء على الشكل التالي:

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