Advertisement

لبنان

المرتضى: لبنان البلد الأغنى بموروثه الأثري ويتمتع بروح التعاون والتآخي

Lebanon 24
23-06-2022 | 02:14
A-
A+
Doc-P-964789-637915728347883147.jpg
Doc-P-964789-637915728347883147.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اكد وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال  القاضي محمد وسام المرتضى ان "لبنان هو البلد الأغنى بموروثه الأثري والأميز بموروثه التراثي المادي وغير المادي ، وميزته انه  لا  يزال  يتمتع بروح التعاون والتآخي والمحبة بين افراده".
Advertisement

كلام  المرتضى جاء اثر جولة له  في قرية حسون البيئية في ضهر العين - الكورة، حيث كان في استقباله النائب جميل عبود بدر وامير حسون ، المسؤول السياسي محمد صالح، مدير المعهد الانطوني - الدكوانة الأب شربل بو  عبود، المنسق العام للجنة الاسقفية للحوار المسيحي - الإسلامي في لبنان جوزيف محفوض، مسؤول  الأثار والسياحة في بلدية  طرابلس المهندس عثمان الزهر، رئيس لجنة الآثار والسياحة  في طرابلس الدكتور خالد تدمري، ملكة جمال اسبانيا - لبنان تاتيانا علوان، الفنان انطوان يمين وفاعليات.

وبعد الاطلاع على  الالية لتصنيع المنتوجات والمراحل التي تمر بها لتصل الى المستهلك اضافة الى جماليتها، قال المرتضى:" في الدرجة الاولى انا شخصيا على قناعة ان لبنان البلد  الاغنى ثقافيا لاني مؤمن بمقدرا ت بلدي الثقافية، وهناك ما هو من واقعنا وقدراتنا وتراثنا مغيب من قبلنا، ومن اجمل  الاشياء الذي يقدر له الله ان يكون وزيرا للثقافة انه في مثل هذه المناسبات ياتي ليس للرعاية بل ليكتسب  ويكتشف ويتعلم ويتزود ليؤهل نفسه لكي يؤدي دوره بشكل افضل".

وتابع:"قبل مجيئي الى هذه القرية قرأت عنها، ولكن تبين ان هناك اشياء  لا تُكتب واشياء مغيبة من قبل الاعلام، لقد وجدت هنا  ما لم اكن اتوقعه او المسه، وفي الاساس تبقى الروحية المختلفة وبقدر التركيز على النفس البشرية  التي تخلق الوعي ومن خلال بث الوعي في داخلها نتمكن جميعا من انجاز الكثير".

ولفت الى انه "بالايمان القوي بمبادئنا، نحن مؤهلون لان نتفاعل في بيئتنا ومجتمعنا ومحيطنا، ومتى وجد الايمان والاتقان، كان الابداع رغم الحصار ووطأته . وما يترسخ في ذهن  بعض اللبنانيين اليوم الندم لانتمائهم الى هذا الوطن، وهؤلاء هم موهمون لانه قدر لهم ان يعيشوا على بقعة ارض ليس لها نظير، عدا المشاعر والتآخي التي لا تزال موجودة بيننا رغم الحصار والازمات والظروف الصعبة، هي المشاعر التي لا نراها خارج وطننا وفي بلاد لا تعاني من اي ازمات".

واضاف:"ما شاهدناه اليوم ملفت، حيث  ان مؤسسة تحتضن نشاطات متضاربة مع موضوعها الا ان الوضع في نهايته يصل الى حالة التكامل وهذا ما يحتاجه لبنان اليوم ، التنوع الذي يعتبره البعض مشكلة ويصب في فحوى الانانية ومن يتبناها، فانه يقضي على نفسه اولا ويحرم غيره من ان يحيا، اما الذي يتخذ السلوك الاستيعابي والتعاوني يسهم في احياء نفسه وغيره ليس فقط انسانيا بل ايضا اقتصاديا".

وقال:"لبنان الأغنى بموروثه الأثري والأميز بموروثه التراثي المادي وغير المادي، وتمتعه بروح التعاون والتآخي  والمحبة ببن افراده رغم كل الظروف.  وما لمسته اليوم ولقائي مع اشخاص تعاونت معهم منذ 25 سنة يؤكد كلامي، وهذه ميزة لبنان الذي كغيره من البلدان قد شهد ظروفا صعبة، ولكن يبقى التصدي من خلال قدراتنا الشخصية واعادة احياء موروثاتنا  والاستفادة منها، وليس الانتظار مثلا لحين استخراج الغاز الموجود في البحر لانه حتى الان "سمك في البحر" كما يقال، فان حصل واستخرجنا الغاز "نور عل نور" ولحين حصول ذلك علينا استغلال قدراتنا الشخصية  والاستفادة منها" .
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:01 | 2022-06-23
06:01 | 2022-06-23
06:00 | 2022-06-23
02:00 | 2022-06-23
06:34 | 2022-06-23
06:24 | 2022-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website