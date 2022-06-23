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لبنان

نائبٌ معروف لن يحضر الإستشارات اليوم.. من هو؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-06-2022 | 02:33
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عُلِم أنّ النائب فريد البستاني لن يحضر الإستشارات النيابيّة المُلزمة، اليوم الخميس، في قصر بعبدا.

ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فإنّ البستاني موجودٌ خارج البلاد، وتحديداً في الولايات المتحدة".
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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