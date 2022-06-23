نائبٌ معروف لن يحضر الإستشارات اليوم.. من هو؟

عُلِم أنّ النائب فريد البستاني لن يحضر الإستشارات النيابيّة المُلزمة، اليوم الخميس، في قصر بعبدا.



ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فإنّ البستاني موجودٌ خارج البلاد، وتحديداً في الولايات المتحدة".