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لبنان

سليم عون: نحن القوى التغييرية الحقيقية

Lebanon 24
23-06-2022 | 02:45
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أوضح النائب سليم عون في حديث الى اذاعة "صوت كل لبنان"، ان "مسألة حاكم مصرف لبنان والتحقيق في انفجار مرفأ بيروت، هما أبرز أسباب عدم تسمية التيار الوطني الحر للرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة العتيدة"، مشددا على انه "في حال لم يتغير موقف الحكومة من هذين الملفين وبرنامجها الإصلاحي، فان التيار لن يشارك فيها كما ولن يعطيها الثقة".
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وأشار الى ان "التيار كان على استعداد للتلاقي مع من يدعون التغيير على اسم جديد لرئاسة الحكومة لكونها الفرصة الذهبية، الا انهم اضاعوا هذه الفرصة لأنهم لا يريدون ذلك"، وقال: "تبين اننا نحن القوى التغييرية الحقيقية".

وعن كلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول ذهاب أكثر من 24 مليار دولار لوزارة الطاقة في السنوات الـ 10 الأخيرة، قال: "ان سلامة مطلوب للتحقيق فليتفضل الى القضاء وليقدم مستنداته بدلا من الاستعراض الاعلامي".
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