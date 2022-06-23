إجراءات أمنية مشددة في طرابلس.. إليكم ما يحصل

تقيم عناصر قوى الامن الداخلي، منذ صباح اليوم، دوريات متنقلة عند عدد من مداخل ومخارج مدينة طرابلس وضواحيها، وفق مندوب "لبنان 24".

وتعمل القوى الأمنية على التحقق من الاوراق الثبوتية واوراق السيارات بالاضافة لتطبيق قانون السير.