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لبنان

إجراءات أمنية مشددة في طرابلس.. إليكم ما يحصل

Lebanon 24
23-06-2022 | 02:53
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تقيم عناصر قوى الامن الداخلي، منذ صباح اليوم، دوريات متنقلة عند عدد من مداخل ومخارج مدينة طرابلس وضواحيها، وفق مندوب "لبنان 24".
 
وتعمل القوى الأمنية على التحقق من الاوراق الثبوتية واوراق السيارات بالاضافة لتطبيق قانون السير.
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