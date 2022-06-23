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لبنان

اشرف ريفي يعلن مقاطعته للاستشارت النيابية

Lebanon 24
23-06-2022 | 03:05
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صدر عن النائب اللواء أشرف ريفي الآتي:
 
"التزاما للمسؤولية أمام اللبنانيين الذين سيتعرضون للخذلان بسبب التعطيل المستمر قبل التكليف وبعده، أقاطع الاستشارات، في ظل منظومة الخراب والعهد المستعد لحرق البلد لمصلحة الصهر. إن تحالف السلاح والفساد يجدد نفسه بوقاحة، وهو بمثابة نيرون لبنان. سأبقى الى جانب كل السياديين النزهاء الأحرار لإنقاذ وطننا الغالي من هذه المنظومة التي استرهنت لبنان و دمرته. حمى الله لبنان".
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