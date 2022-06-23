لقاء بين نصر الله وهنية .. وهذا ما تم بحثه!

-استقبل الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية والوفد المرافق له.

وافادت العلاقات العامة لحزب الله في بيان انه"جرى عرض مختلف التطورات السياسية والميدانية في فلسطين ولبنان والمنطقة، وتطور محور المقاومة والتهديدات والتحديات والفرص القائمة مع التأكيد الحاسم على تعاون كل أجزاء هذا المحور بما يخدم الهدف المركزي له والذي يتعلق بالقدس والمقدسات والقضية الفلسطينية".

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