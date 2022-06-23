"اللقاء النيابي الشمالي" أعلن تسمية ميقاتي لرئاسة الحكومة: نتمنى ألا يطول التأليف

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لفت النّائب وليد البعريني، باسم "اللقاء النيابي الشمالي"، بعد المشاركة في الاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا، إلى "أنّنا بعدما أعلنّا إنشاء التكتّل أمس، تمّ التّشاور بين الزّملاء، كما تم التّشاور مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي".وأشار إلى أنّ "بعد اطّلاعنا من ميقاتي على العنوان المقبل، سمّيناه لرئاسة الحكومة، ونتمنّى بعد التّكليف ألّا يطول التّأليف، لأنّه كلّما طال التّأليف، كلّما كان الانهيار أكبر".