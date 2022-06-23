الجولة الأولى للاستشارات النيابية.. هكذا توزعت أصوات النواب والكتل

أطلق رئيس الجمهورية ميشال عون عند الساعة 10 صباحاً، الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس لتشكيل الحكومة، وذلك في قصر بعبدا.

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وبدأ عون الاستشارات بلقاءٍ عقده مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي أعلن عقب الاجتماع أنه لن يسمّي أي شخصية لرئاسة الحكومة، وقال: "لم نسمّ أحداً لرئاسة الحكومة لأن آفاق تشكيل الحكومة ليست واضحة".

وأضاف: "المرحلة الاستثنائية تقتضي علينا تسهيل الأمور لتحقيق ما يطالب به اللبنانيون".

اللقاء النيابي الشمالي

بدوره، أعلن اللقاء النيابي الشمالي تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة.

ويضمّ التكتل 6 نواب وهم: سجيع عطية، أحمد الخير، محمد سليمان، وليد البعريني، عبد العزيز الصمد، أحمد رستم.

كتلة "الكتائب اللبنانية"

أما كتلة "الكتائب"، فأعلنت تسمية السفير السابق نواف سلام لرئاسة الحكومة.

ويضم التكتل 4 نواب وهم: سامي الجميل، نديم الجميل، الياس حنكش، سليم الصايغ.

التكتل "الوطني المستقل"

من جهته، أعلن التكتل "الوطني المستقل" تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة.

ويضم التكتل 4 نواب وهم: طوني فرنجية، فريد هيكل الخازن، ملحم طوق، الياس المر.

يُشار إلى أن النائب ملحم طوق تغيّب عن الاستشارات بداعي السفر.

كتلة "اللقاء الديمقراطي"

إلى ذلك، أعلنت كتلة "اللقاء الديمقراطي" تسمية السفير السابق نواف سلام لرئاسة الحكومة.



ويضمّ التكتل 8 نواب وهم: تيمور جنبلاط، مروان حمادة، راجي السعد، أكرم شهيـب، بلال عبد الله، هادي ابو الحسن، وائل أبو فاعور، فيصل الصايغ.

كتلة "جمعية المشاريع"

بدورها، أعلنت كتلة "جمعية المشاريع" تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة.

ويضمّ التكتل نائبين هما: عدنان طرابلس، طه ناجي.

كتلة "الجماعة الإسلامية"

من جهتها، أعلنت كتلة "الجماعة الإسلامية" تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة.

وتضم الكتلة النائب عماد الحوت.

كتلة "الوفاء للمقاومة"