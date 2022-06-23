الجولة الأولى للاستشارات النيابية.. هكذا توزعت أصوات النواب والكتل

أطلق رئيس الجمهورية ميشال عون عند الساعة 10 صباحاً، الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس لتشكيل الحكومة، وذلك في قصر بعبدا.
وبدأ عون الاستشارات بلقاءٍ عقده مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي أعلن عقب الاجتماع أنه لن يسمّي أي شخصية لرئاسة الحكومة، وقال: "لم نسمّ أحداً لرئاسة الحكومة لأن آفاق تشكيل الحكومة ليست واضحة".
وأضاف: "المرحلة الاستثنائية تقتضي علينا تسهيل الأمور لتحقيق ما يطالب به اللبنانيون".
اللقاء النيابي الشمالي
بدوره، أعلن اللقاء النيابي الشمالي تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة.
ويضمّ التكتل 6 نواب وهم: سجيع عطية، أحمد الخير، محمد سليمان، وليد البعريني، عبد العزيز الصمد، أحمد رستم.
كتلة "الكتائب اللبنانية"
أما كتلة "الكتائب"، فأعلنت تسمية السفير السابق نواف سلام لرئاسة الحكومة.
ويضم التكتل 4 نواب وهم: سامي الجميل، نديم الجميل، الياس حنكش، سليم الصايغ.
التكتل "الوطني المستقل"
من جهته، أعلن التكتل "الوطني المستقل" تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة.
ويضم التكتل 4 نواب وهم: طوني فرنجية، فريد هيكل الخازن، ملحم طوق، الياس المر.
يُشار إلى أن النائب ملحم طوق تغيّب عن الاستشارات بداعي السفر.
كتلة "اللقاء الديمقراطي"
إلى ذلك، أعلنت كتلة "اللقاء الديمقراطي" تسمية السفير السابق نواف سلام لرئاسة الحكومة.
ويضمّ التكتل 8 نواب وهم: تيمور جنبلاط، مروان حمادة، راجي السعد، أكرم شهيـب، بلال عبد الله، هادي ابو الحسن، وائل أبو فاعور، فيصل الصايغ.
كتلة "جمعية المشاريع"
بدورها، أعلنت كتلة "جمعية المشاريع" تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة.
ويضمّ التكتل نائبين هما: عدنان طرابلس، طه ناجي.
كتلة "الجماعة الإسلامية"
من جهتها، أعلنت كتلة "الجماعة الإسلامية" تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة.
وتضم الكتلة النائب عماد الحوت.
كتلة "الوفاء للمقاومة"
أما كتلة "الوفاء للمقاومة"، فأعلنت تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة.
وتضمّ الكتلة 15 نائباً وهم: محمد رعد، أمين شري، رامي أبو حمدان، ابراهيم الموسوي، حسين الحاج حسن، علي المقداد، إيهاب حماده، حسين جشي، حسن فضل الله، علي فياض، علي عمار، حسن عز الدين، رائد برو، ينال صلح، ملحم الحجيري.
كتلة "شمال المواجهة"
بدورها، أعلنت كتلة "شمال المواجهة" تسمية السفير السابق نواف سلام لرئاسة الحكومة.
وتضم الكتلة النائبين ميشال معوّض وأديب عبد المسيح.
كتلة "الجمهورية القوية"
بدورها، أعلنت كتلة "الجمهورية القوية" أنها لم تسمّ أحداً لرئاسة الحكومة.
ويضم التكتل 19 نائباً وهم: جورج عدوان، شوقي الدكاش، زياد الحواط، جورج عقيص، انطوان حبشي، ستريدا طوق، بيار بو عاصي، الياس اسطفان، غسان حاصباني، فادي كرم، غياث يزبك، ملحم رياشي، رازي الحاج، جهاد بقرادوني، نزيه متى، غادة أيوب، سعيد الأسمر، كميل شمعون، الياس الخوري.
النائب جميل السيد
أما النائب جميل السيد، فلم يسمّ أحداً لرئاسة الحكومة.
النائب فؤاد مخزومي
كذلك، فقد أعلن النائب فؤاد مخزومي عدم تسمية أي شخصية لرئاسة الحكومة.
النائب حسن مراد
من جهته، أعلن النائب حسن مراد تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة.
النائب جان طالوزيان
بدوره، أعلن النائب جان طالوزيان تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة
النائب أسامة سعد
كذلك، أعلن النائب أسامة سعد عدم تسميته أي شخصية لرئاسة الحكومة.
النائب عبد الرحمن البزري
من جهته، قال النائب عبد الرحمن البزري أنه لم يسمّ أي شخصية لرئاسة الحكومة.
النائب ميشال ضاهر
أما النائب ميشال ضاهر، فأعلن أنه لم يسمّ أحداً لرئاسة مجلس الوزراء.
النائب جهاد الصمد
بدوره، أعلن النائب جهاد الصمد تسمية الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة.
كتلة "مشروع وطن الإنسان"
إلى ذلك، أعلن النائب نعمة أفرام باسم كتلة "مشروع وطن الإنسان" أنه لم يسمّ أحداً لرئاسة الحكومة، بينما زميله في الكتلة النائب جميل عبود سمّى الرئيس نجيب ميقاتي.