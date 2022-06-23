"الكتائب"يسمي نواف سلام لرئاسة الحكومة: نتائج الإنتخابات أظهرت رغبة اللبنانيين بتغيير النهج القائم

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أشار النائب سامي الجميل، بإسم حزب "الكتائب"، بعد المشاركة في الإستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا، إلى أنه "إنطلاقًا من نتائج الإنتخابات، ظهرت رغبة اللبنانيين بتغيير النهج القائم"، معلنًا "تسمية السفر نواف سلام لرئاسة الحكومة كبديل عن مرشح المنظمة".وأوضح في تصريح له، أن "المواطن لا يستطيع تحمل 4 أشهر إضافية، فالوضع الإقتصادي صعب جدًا".