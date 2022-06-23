Advertisement

لبنان

انقطاع وسوء تغطية في شبكتيّ الهاتف في هذه المحافظة!

Lebanon 24
23-06-2022 | 03:49
A-
A+
Doc-P-964846-637915783338223185.jpg
Doc-P-964846-637915783338223185.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعاني سكان محافظة عكار من انقطاع وسوء تغطية في شبكتيّ TOUCH و ALFA، وفق مندوب "للبنان 24".
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مجهولون ألقوا قنبلة يدوية على طريق البيادر - ببنين عكار... إليكم التفاصيل
lebanon 24
23/06/2022 13:40:05 Lebanon 24 Lebanon 24
خطأ في عملية دفن بين جبل محسن وعكار.. وإعادة دفن كل جثّة في مسقط رأسها
lebanon 24
23/06/2022 13:40:05 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء بين سليمان ووزير التربية في عكار.. وهذا ما تم بحثه!
lebanon 24
23/06/2022 13:40:05 Lebanon 24 Lebanon 24
5 علامات تدلّ على خرق هاتفك... تعرف إليها
lebanon 24
23/06/2022 13:40:05 Lebanon 24 Lebanon 24

عكار

هاتف

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:01 | 2022-06-23
06:01 | 2022-06-23
06:00 | 2022-06-23
02:00 | 2022-06-23
06:34 | 2022-06-23
06:24 | 2022-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website