كتلة "جمعية المشاريع" تسمي ميقاتي... ناجي: لهذه الحكومة مهمات كبيرة جدا

أعلن النائب طه ناجي باسم كتلة "جمعية المشاريع" انه "سمينا الرئيس ميقاتي"، لافتا الى انه "صحيح ان الحكومة عمرها قصير ولكن امامها مهمات كبيرة جدا ان لناحية التفاوض مع صندوق النقد او لناحية الملفات الحياتية الداهمة ويجب الاسراع في تأليفها".

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