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لبنان

لقاء بين وزير الاعلام والسفيرة الايطالية..وهذا ما تم بحثه!

Lebanon 24
23-06-2022 | 04:22
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 استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، السفيرة الايطالية نيكوليتا بومباردييري، وبحث معها في العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيل التعاون الإعلامي.
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مكاري

السفيرة الايطالية

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