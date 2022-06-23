لقاء بين وزير الاعلام والسفيرة الايطالية..وهذا ما تم بحثه!

استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، السفيرة الايطالية نيكوليتا بومباردييري، وبحث معها في العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيل التعاون الإعلامي.

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