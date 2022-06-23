"الوفاء للمقاومة" تختارُ ميقاتي رئيساً للحكومة

أعلنت كتلة "الوفاء للمقاومة"، تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة العتيدة، وذلك خلال الاستشارات النيابية التي انطلقت، اليوم الخميس، في قصر بعبدا.

Advertisement

وتضم الكتلة 15 نائباً وهم: محمد رعد، أمين شري، رامي أبو حمدان، ابراهيم الموسوي، حسين الحاج حسن، علي المقداد، إيهاب حماده، حسين جشي، حسن فضل الله، علي فياض، علي عمار، حسن عز الدين، رائد برو، ينال صلح، ملحم الحجيري.

وفي تصريح باسم الكتلة، قال النائب محمد رعد: "لبنان أكثر من أي وقت مضى يحتاج لحكومة تدير مصالحه وشؤون اللبنانيين. وفي الأزمات، تتطلب الواقعية والمصلحة الوطنية توفير كلّ الفرص وتذليل كل العقبات من أجل أن تتشكل حكومة تمارس سلطة القرار في مواجهة كل الإستحقاقات".