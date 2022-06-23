Advertisement

لبنان

"الوفاء للمقاومة" تختارُ ميقاتي رئيساً للحكومة

Lebanon 24
23-06-2022 | 04:28
A-
A+
Doc-P-964858-637915814886375018.jpg
Doc-P-964858-637915814886375018.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت كتلة "الوفاء للمقاومة"، تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة العتيدة، وذلك خلال الاستشارات النيابية التي انطلقت، اليوم الخميس، في قصر بعبدا. 
Advertisement
وتضم الكتلة 15 نائباً وهم: محمد رعد، أمين شري، رامي أبو حمدان، ابراهيم الموسوي، حسين الحاج حسن، علي المقداد، إيهاب حماده، حسين جشي، حسن فضل الله، علي فياض، علي عمار، حسن عز الدين، رائد برو، ينال صلح، ملحم الحجيري.
 
وفي تصريح باسم الكتلة، قال النائب محمد رعد: "لبنان أكثر من أي وقت مضى يحتاج لحكومة تدير مصالحه وشؤون اللبنانيين. وفي الأزمات، تتطلب الواقعية والمصلحة الوطنية توفير كلّ الفرص وتذليل كل العقبات من أجل أن تتشكل حكومة تمارس سلطة القرار في مواجهة كل الإستحقاقات".
 
وأضاف رعد: "شخصية الرئيس المكلف تُعزز توافر الفرص المطلوبة للغاية المرجوة. إن كتلة الوفاء للمقاومة، وخلال الاستشارات النيابية الملزمة، سمّت السيّد نجيب ميقاتي رئيساً للحكومة، متمنية له التوفيق والنجاح وللبلاد حُسن التعافي ودوام الإستقرار". 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:01 | 2022-06-23
06:01 | 2022-06-23
06:00 | 2022-06-23
02:00 | 2022-06-23
06:34 | 2022-06-23
06:24 | 2022-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website