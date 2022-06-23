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لبنان

طقس صيفي وارتفاع بدرجات الحرارة..ماذا في تفاصيل الايام المقبلة؟

Lebanon 24
23-06-2022 | 04:35
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم اجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع إضافي في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية.
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وجاء في النشرة الاتي:
 
- الحال العامة: طقس صيفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى صباح يوم السبت، حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز جنوب تركيا يؤدي الى طقس متقلب حتى المساء حيث يعود الى الاستقرار.
معدل درجات الحرارة لشهر حزيران على الساحل يتراوح ما بين 22 و 30 درجة.
 
- الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع بسيط في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل.
 
الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع إضافي في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية.
 
السبت: غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة أحيانا تصل لحدود 60 كلم/س، كما يتوقع هطول أمطار متفرقة أحيانا فترة قبل الظهر،على ان يتحسن الطقس ويستقر تدريجيا اعتبارا من المساء.
 
الأحد: قليل الغيوم مع بداية ارتفاع في درجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها، ع رياح ناشطة.
 
- الحرارة على الساحل من 24 الى 30 درجة، فوق الجبال من 18 الى 28 درجة، في الداخل من 20 الى 33 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية الى جنوبية، سرعتها بين 15 و 35 كلم/س.
- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80 %.
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.
- الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس:  05:27
- ساعة غروب الشمس:  19:52
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