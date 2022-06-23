"عبارة شهيرة" ردّدها أمام الكاميرات.. ماذا قال محمد رعد للصحافيين؟

قبل إدلائه بموقف كتلة "الوفاء للمقاومة" خلال الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس للحكومة، اليوم الخميس، ردّ النائب محمد رعد على سؤال أحد الصحافيين في قصر بعبدا بالقول: "ايه.. كلنا يعني كلنا".

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