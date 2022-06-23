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لبنان

كتلة "شمال المواجهة" تسمّي نواف سلام لتشكيل الحكومة المقبلة

Lebanon 24
23-06-2022 | 04:48
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أعلن النائب ميشال معوض من بعبدا، تسمية نواف سلام لتشكيل الحكومة المقبلة، مشيرا الى انه الخيار الافضل من بين الخيارات المتاحة.
 
وشدد على أن تشتت المعارضة هو عائق اساسي امام قدرتنا على التغيير وسيحولنا من قوّة تغييرية إلى قوّة إعتراضية من دون تأثير .
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وقال: سنشكل كتلة نيابية مع النائبين أشرف ريفي وفؤاد المخزومي.
 
وتضم كتلة "شمال المواجهة" النائبين ميشال معوض، أديب عبد المسيح.
 
وكانت قد بدأت عند العاشرة صباحاً في قصر بعبدا، الاستشارات النيابية الملزمة، التي يجريها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتسمية رئيس يكلف تشكيل الحكومة الجديدة.
 
 
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