كتلة "الجمهورية القوية" لم تسمّ أحداً لرئاسة الحكومة.. وهذا هو موقفها

أعلنت كتلة "الجمهورية القوية" أنها لن تسمّ أي شخصية لرئاسة الحكومة، وذلك خلال الاستشارات النيابية الملزمة التي عُقدت اليوم الخميس، في قصر بعبدا.

وتضمّ الكتلة النواب التالية أسماؤهم: جورج عدوان، شوقي الدكاش، زياد الحواط، جورج عقيص، انطوان حبشي، ستريدا طوق جعجع، بيار بو عاصي، الياس اسطفان، غسان حاصباني، فادي كرم، غياث يزبك، ملحم رياشي، رازي الحاج، جهاد بقرادوني، نزيه متى، غادة أيوب، سعيد الأسمر، كميل شمعون، الياس الخوري.

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وفي تصريح لها باسم الكتلة، قالت النائب جورج عدوان: "لم نسمّ أحداً اليوم لرئاسة الحكومة لأننا حاولنا خلال الفترة الماضية بعد الانتخابات أن تجمع القوى التي تتلاقى معنا بموضوع السيادة من أجل الخروج بموقف واحد لتسمية رئيس للحكومة. مع الأسف لم ننجح بهذا الأمر، لكننا نعتبر أن إرادة الناس تريد وجود فريق سيادي في مجلس النواب لبناء الدولة كما يجب".

وأضاف: "من واجبنا كأكبر تكتل في المجلس أن يكون لدينا سعي لتجميع تلك القوى".

وتابع: "لم نختر ميقاتي لأننا لم نتلاقَ معه في موضوع الاستمرار بتأليف حكومات تسمى حكومات وفاق وطني تمنع المحاسبة . أما في ما خص نواف سلام، فسبق أننا طرحناه للرئاسة.. نعم، كنا نعرف أن برنامجه يستند للمبادرة الفرنسية، لكن بعد ذلك لم يحصل أي تواصل، والآن نريد أن نعرف مواقفه من مختلف النقاط التي كنا نطرحها".

وختم: "أي مرشح كان سواء لرئاسة الحكومة أو لرئاسة الجمهورية، لن نتبانه قبل أن نعلم بتفاصيل برنامجه، ونحن أخذنا ثقة الناس بناء لبرنامج، ولن نفرط بهذا الامر".

يُشار إلى أن النائب ستريدا جعجع لم تشارك في الإستشارات.