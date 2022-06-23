Advertisement

لبنان

كتلة "الجمهورية القوية" لم تسمّ أحداً لرئاسة الحكومة.. وهذا هو موقفها

Lebanon 24
23-06-2022 | 05:05
A-
A+
Doc-P-964876-637915832046151687.jpg
Doc-P-964876-637915832046151687.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت كتلة "الجمهورية القوية" أنها لن تسمّ أي شخصية لرئاسة الحكومة، وذلك خلال الاستشارات النيابية الملزمة التي عُقدت اليوم الخميس، في قصر بعبدا. 
 
وتضمّ الكتلة النواب التالية أسماؤهم: جورج عدوان، شوقي الدكاش، زياد الحواط، جورج عقيص، انطوان حبشي، ستريدا طوق جعجع، بيار بو عاصي، الياس اسطفان، غسان حاصباني، فادي كرم، غياث يزبك، ملحم رياشي، رازي الحاج، جهاد بقرادوني، نزيه متى، غادة أيوب، سعيد الأسمر، كميل شمعون، الياس الخوري.
Advertisement
 
وفي تصريح لها باسم الكتلة، قالت النائب جورج عدوان: "لم نسمّ أحداً اليوم لرئاسة الحكومة لأننا حاولنا خلال الفترة الماضية بعد الانتخابات أن تجمع القوى التي تتلاقى معنا بموضوع السيادة من أجل الخروج بموقف واحد لتسمية رئيس للحكومة. مع الأسف لم ننجح بهذا الأمر، لكننا نعتبر أن إرادة الناس تريد وجود فريق سيادي في مجلس النواب لبناء الدولة كما يجب".
 
وأضاف: "من واجبنا كأكبر تكتل في المجلس أن يكون لدينا سعي لتجميع تلك القوى". 
 
وتابع: "لم نختر ميقاتي لأننا لم نتلاقَ معه في موضوع الاستمرار بتأليف حكومات تسمى حكومات وفاق وطني تمنع المحاسبة . أما في ما خص نواف سلام، فسبق أننا طرحناه للرئاسة.. نعم، كنا نعرف أن برنامجه يستند للمبادرة الفرنسية، لكن بعد ذلك لم يحصل أي تواصل، والآن نريد أن نعرف مواقفه من مختلف النقاط التي كنا نطرحها".
 
وختم: "أي مرشح كان سواء لرئاسة الحكومة أو لرئاسة الجمهورية، لن نتبانه قبل أن نعلم بتفاصيل برنامجه، ونحن أخذنا ثقة الناس بناء لبرنامج، ولن نفرط بهذا الامر".
 
يُشار إلى أن النائب ستريدا جعجع لم تشارك في الإستشارات.
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:01 | 2022-06-23
06:01 | 2022-06-23
06:00 | 2022-06-23
02:00 | 2022-06-23
06:34 | 2022-06-23
06:24 | 2022-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website