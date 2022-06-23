Advertisement

لبنان

مخزومي لم يسمّ أحداً لرئاسة الحكومة

Lebanon 24
23-06-2022 | 05:16
A-
A+
Doc-P-964879-637915835953977978.jpg
Doc-P-964879-637915835953977978.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن النائب فؤاد مخزومي أنّه لم يُسمِّ أحداً لرئاسة الحكومة. وقال بعد لقائه رئيس الجمهوريّة ميشال عون في قصر بعبدا إنّ "المرشحين لا يمثلان قناعاتي".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النائب فؤاد مخزومي لم يسمّ أحدًا لتشكيل الحكومة
lebanon 24
23/06/2022 13:41:30 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب ميشال معوض: سنشكل كتلة نيابية مع النائبين أشرف ريفي وفؤاد المخزومي
lebanon 24
23/06/2022 13:41:30 Lebanon 24 Lebanon 24
كتلة الكتائب تلتقي الرئيس عون
lebanon 24
23/06/2022 13:41:30 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وصل الى قصر بعبدا للقاء الرئيس ميشال عون ضمن الاستشارات النيابية الملزمة
lebanon 24
23/06/2022 13:41:30 Lebanon 24 Lebanon 24

مخزومي

عون

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:01 | 2022-06-23
06:01 | 2022-06-23
06:00 | 2022-06-23
02:00 | 2022-06-23
06:34 | 2022-06-23
06:24 | 2022-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website