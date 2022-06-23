مخزومي لم يسمّ أحداً لرئاسة الحكومة

أعلن النائب فؤاد مخزومي أنّه لم يُسمِّ أحداً لرئاسة الحكومة. وقال بعد لقائه رئيس الجمهوريّة ميشال عون في قصر بعبدا إنّ "المرشحين لا يمثلان قناعاتي".

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