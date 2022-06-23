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لبنان

مراد: سمينا ميقاتي كي يستمرّ في أداء مهمّته

Lebanon 24
23-06-2022 | 05:19
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أعلن النائب حسن مراد تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لتولي رئاسة الحكومة.
 
وفي تصريح له، قال: "نظراً لدقّة المرحلة وتردّي الأوضاع العامة سمّينا الرئيس نجيب ميقاتي كي يستمر في أداء مهمته في هذه الفترة على أمل أن يتمكن من إنجاز شيء".
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