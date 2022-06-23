مراد: سمينا ميقاتي كي يستمرّ في أداء مهمّته

أعلن النائب حسن مراد تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لتولي رئاسة الحكومة.

وفي تصريح له، قال: "نظراً لدقّة المرحلة وتردّي الأوضاع العامة سمّينا الرئيس نجيب ميقاتي كي يستمر في أداء مهمته في هذه الفترة على أمل أن يتمكن من إنجاز شيء".