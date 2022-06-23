البزري لم يسمّ أحداً لرئاسة الحكومة

أعلن النائب عبد الرحمن البزري أنّه لم يسمّ أحداً لتشكيل الحكومة.

وقال: "أبلغنا الرئيس عون بأننا لن نسمي أحدا لرئاسة الحكومة وذلك لقناعتنا أن المشروع الإصلاحي لم يكتمل بعد".