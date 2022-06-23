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لبنان

أسامة سعد: العدالة غابت ولم أسمّ أحداً لرئاسة الحكومة

Lebanon 24
23-06-2022 | 05:26
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أعلن النائب أسامة سعد عدم تسمية أي شخصية لرئاسة الحكومة، وذلك خلال الاستشارات النيابية التي تُجرى اليوم في قصر بعبدا.
 
وفي تصريح له، قال سعد: "الخراب في لبنان كبيرٌ وعميم.. الناس أنهكتها الأزمات وحاصرتها المصائب. العدالة غابت والحقوق اغتصبت، والكرامات انتهكت. نعم، انتشر الظلم والقهر والفساد والاستبداد. كل ذلك يدل على فشل الحكام.. الحاكم الفاشل عليه أن يرحل لا أن يبقى، والحكام في لبنان لا يرحلون إن فشلوا".
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وأضاف: "لبنان يحتاج لمسار آخر لم تتوفر بعد موازينه وشروطه.. لسنا قادرين على انتزاع مناصب لا تسمح لها موازين القوى الآن. ليس أمامنا سوى تصعيد النضال ضد حكام العار والقهر والفساد.. ليس أمامنا سوى السعي لمعادلات قوة جديدة، وذلك ليس ببعيد". 
 
وختم: "في المجال العام كفاءات قادرة، لكن المجال السياسي الراهن لا يسمح لها بأدوار في مراكز السلطة. للمواقف المبدئية والواقعية أهمية وصدقية في الظروف الاستثنائية، ذلك لن أسمّ أحداً لرئاسة الحكومة". 
 
 
 
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