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لبنان

نائبٌ يسمّي الرئيس سعد الحريري لتأليف الحكومة.. من هو؟

Lebanon 24
23-06-2022 | 05:47
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أعلن النائب جهاد الصمد، تسمية الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة، وذلك خلال الاستشارات النيابية الملزمة التي تُجرى اليوم الخميس في قصر بعبدا.
 
وفي تصريح له، قال الصمد: "إزاء تشظي التمثيل السياسي لأهل السنة، ونتيجة القرار الذي فرض على الرئيس سعد الحريري، ولأنني أعتقد أن مظلومة ما قد لحقت به انعكست على الحضور السياسي للطائفة السنية في النظام السياسي والشراكة الوطنية، ولأنني لا أزال أعتقد ورغم غيابه أنه الاكثر تمثيلاً لطائفته.. لذلك، أودعت لدى رئيس الجمهورية ميشال عون اسم الرئيس سعد الحريري لتأليف الحكومة".
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