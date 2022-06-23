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لبنان

موقف لافت للنائب نعمة أفرام.. من اختارت كتلته لرئاسة الحكومة؟

Lebanon 24
23-06-2022 | 05:59
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أعلن عضو كتلة "مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة أفرام عدم تسميته لأي شخصية لتولي رئاسة الحكومة، في حين أن زميله في الكتلة النائب جميل عبود سمّى الرئيس نجيب ميقاتي. 
وفي كلمة له، قال أفرام: "تحدثنا مع رئيس الجمهورية عن وجع الناس الذي يزداد كل يوم. هناك مواضيع كبيرة تحتاج البحث مثل التفاوض مع صندوق النقد الدولي وملف ترسيم الحدود البحرية". 
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وأضاف: "ارتأينا أن الرئيس نجيب ميقاتي يجب أن يكمل العمل. لكننا في كتلتنا، سمى الزميل جميل عبود الرئيس ميقاتي بينما أنا لم أسمّ أحداً، وهذا الأمر متوافق عليه ولا خلافات أبداً". 
 
 
 
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