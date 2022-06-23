تحطيم زجاج وتكسير.. هذا ما فعله مجهولون بمدرسة الوطنية المارونية

تعرضت المدرسة الوطنية المارونية في بعلبك لاعتداء من قبل مجهولين، أدى إلى تحطيم زجاج وأبواب المدرسة وبعثرة بعض محتوياتها.



واستنكرت فاعليات بعلبك الاعتداء على المؤسسة التربوية، وأكد رئيس المدرسة المونسنيور بول كيروز ان "الجميع استنكر الاعتداء، فلا يقبل أحد أن يعتدى على مدرسة رسالتها محبة للجميع، وتقدم رسالة تربوية واجتماعية وإنسانية، وتؤمن التعليم بأقل كلفة ممكنة لأبناء بعلبك".

Advertisement