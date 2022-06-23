عطل ضرب معدّات الاتّصال... خدمات "أوجيرو" توقفت في رأس النبع

أعلنت "أوجيرو" أنّ عطلاً طرأ على بعض معدّات الاتّصال في سنترال رأس النبع، مما أدّى إلى توقف خدماتها لدى بعض المشتركين في المنطقة المذكورة.

وقالت إنّ فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.