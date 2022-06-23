Advertisement

لبنان

منع وقوف ومرور السيارات... ماذا سيجري غدا والاحد على طرقات وادي شحرور؟

Lebanon 24
23-06-2022 | 06:13
A-
A+
Doc-P-964922-637915874154260621.jpeg
Doc-P-964922-637915874154260621.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صـدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامة مـا يلـي:

يُقام يوم الأحد 26-6-2022 من الساعة 7.00 لغاية الساعة 18.00 سباق "تسلق الهضبة الأوّل" في بلدتي وادي شحرور (العليا والسفلى)، كما ستقام تجارب السباق يوم الجمعة 24-6-2022 اعتباراً من الساعة 6.00 ولغاية الساعة 14.00.
Advertisement

لذلك سيتم منع وقوف ومرور السيارات على الطرقات الدّاخلية للبلدة، في الأوقات والتواريخ المذكورة أعلاه.

يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير حفاظاً على السلامة العامة، ومنعاً للازدحام.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:21 | 2022-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2022-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2022-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:57 | 2022-06-23
10:00 | 2022-06-23
09:48 | 2022-06-23
06:34 | 2022-06-23
06:00 | 2022-06-23
02:00 | 2022-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website