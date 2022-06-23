رصدته عدسات الكاميرا... ماذا فعل النائب تيمور جنبلاط في البهو الخارجي لقصر بعبدا؟ (صور)

خلال مشاركة كتلة "اللقاء الديمقراطي" في الإستشارات النيابية المُلزمة في قصر بعبدا، رصدت كاميرا المصوّر نبيل اسماعيل النائب تيمور جنبلاط وهو يجول بين القطع الأثرية الموضوعة في البهو الخارجي للقصر الرئاسي.

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