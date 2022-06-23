أمرٌ حصل خلال الاستشارات.. ماذا فعل النوّاب؟

تبيّن من خلال المتابعة أن تعديلات طرأت على المواعيد المقررة مسبقاً لمشاركة النواب والكتل في الإستشارات النيابية في قصر بعبدا، اليوم الخميس.

وكما تمت الملاحظة، فإنّ عدداً من النواب المستقلين والكتل الصغيرة، حضرت قبل كتلٍ كبيرة مثل كتلتي"لبنان القوي" و "التنمية والتحرير".

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كذلك، تبين أن هناك عدداً من النواب الذين دخلوا قبل غيرهم للقاء رئيس الجمهورية، وذلك خلافاً للجدول المحدد مسبقاً.