خلال شهر عسلها... لبنانية تفارق الحياة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة المغتربة اللبنانية مارينا حنا (٢٩ سنة)، وذلك بعد تعرضها لحادث داخل عربة "الغولف" التي كان يقودها زوجها.

يذكر ان ماريا هي عروس جديدة كانت تمضي شهر عسلها برفقة زوجها في جزيرة السعادة الحسناء في أستراليا "هاملتون"