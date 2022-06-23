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لبنان

خلال شهر عسلها... لبنانية تفارق الحياة

Lebanon 24
23-06-2022 | 06:50
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة المغتربة اللبنانية مارينا حنا (٢٩ سنة)، وذلك بعد تعرضها لحادث داخل عربة "الغولف" التي كان يقودها زوجها.
 
 يذكر ان ماريا هي عروس جديدة كانت تمضي شهر عسلها برفقة زوجها في جزيرة السعادة الحسناء في أستراليا "هاملتون" 
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