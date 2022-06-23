بو حبيب زار مقر اليونيفل في الناقورة وتفقد الخط الازرق جوا

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زار وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبد الله بو حبيب، صباح اليوم، مقر قيادة قوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل ) في الناقورة، وكان في استقباله القائد العام لليونيفيل اللواء ارالدو لازارو وكبار الضباط. وعقد لقاء اطلع خلاله الوزير بو حبيب من لازارو على عمل ومهام اليونيفيل لجهة القرار 1701 والاوضاع الجنوبية لا سيما الخروق الاسرائيلية. كما تطرق البحث الى موضوع الحدود البحرية.وشكر بو حبيب "القيادة الدولية والدول المشاركة في اليونيفيل"، مشيدا بدورها في عملية السلام. ثم دون كلمة في السجل الذهبي لليونيفيل وتبادل مع قائد اليونيفيل الدروع التذكارية.بعدها، تفقد بو حبيب ولازارو، على متن طوافة تابعة لليونيفيل، الخط الأزرق.