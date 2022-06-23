برقية أمنية جديدة لـ"قوى الأمن".. إليكم نصها

صدرت، أمس الأربعاء، عن العقيد عمرو اليافاوي، قائد سرية سير بيروت، برقية تحمل الرقم 5338، وجاء فيها: "تنفيذاً لأمر القيادة (فرع الخدمة والعمليات) البرقية رقم 10379 تاريخ اليوم، ولضرورات الخدمة، تعتبر برقيتنا رقم 5175 تاريخ 18 حزيران 2022 المتعلقة بإقامة حواجز ثابتة وظرفية لضبط مخالفات السير وبشكل خاص الدراجات النارية والفانات، بحكم الملغاة".

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