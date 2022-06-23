في بعلبك.. سرقة محل لبيع الملابس

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المسلحين على سرقة محل لبيع الملابس على طريق بعلبك الدولية وتحديدا في محلة الطيبة وقدرت قيمة المسروقات بحسب مصدر امني بألف وخمسماية دولار اميركي.

Advertisement