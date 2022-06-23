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لبنان

في بعلبك.. سرقة محل لبيع الملابس

Lebanon 24
23-06-2022 | 07:43
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المسلحين على سرقة محل لبيع الملابس على طريق بعلبك الدولية وتحديدا في محلة الطيبة وقدرت قيمة المسروقات بحسب مصدر امني بألف وخمسماية دولار اميركي.
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سرقة

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