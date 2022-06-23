الحشيمي يُسمّي ميقاتي لرئاسة الحكومة... وهذا ما تمنّاه

أعلن النائب بلال الحشيمي بعد لقائه رئيس الجمهوريّة ميشال عون، أنّه سمّى الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة.

وقال: "تمنّيت تأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن".