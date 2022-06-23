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لبنان

الحشيمي يُسمّي ميقاتي لرئاسة الحكومة... وهذا ما تمنّاه

Lebanon 24
23-06-2022 | 07:47
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أعلن النائب بلال الحشيمي بعد لقائه رئيس الجمهوريّة ميشال عون، أنّه سمّى الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة.
 
وقال: "تمنّيت تأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن".
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بلال الحشيمي

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