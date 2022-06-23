الجولة الثانية للإستشارات النيابية.. كيف توزعت أصوات النواب؟

انطلقت، عند الساعة 2.30 من بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، الجولة الثانية للاستشارات النيابية لتسمية رئيس للحكومة، وذلك بعد جولةٍ أولى انتهت عند الساعة الواحدة ظهراً.

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النائب أحمد رستم



وبدأت جولة ما بعد الظهر بلقاء بين رئيس الجمهورية والنائب أحمد رستم الذي أعلن تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لتولي رئاسة الحكومة.



النائب شربل مسعد



بدوره، أعلن النائب شربل مسعد عدم تسمية أي شخصية لرئاسة الحكومة.



النائب بلال الحشيمي



كذلك، أعلن النائب بلال الحشيمي تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة.

النائب غسان سكاف

من جهته، أعلن النائب غسان سكاف تسمية السفير السابق نواف سلام لرئاسة الحكومة.

النائب إيهاب مطر

أما النائب إيهاب مطر فأعلن تسمية الدكتورة روعة حلّاب لرئاسة الحكومة.

النائب نبيل بدر

كذلك، أعلن النائب نبيل بدر تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة.

نواب "التغيير"

أعلن النائب فراس حمدان باسم نواب "التغيير"، أنّ 10 أعضاء من التكتّل سمّوا نواف سلام، بينما امتنع 3 أعضاء عن التسمية.

النائب عبد الكريم كبارة

بدوره، أعلن النائب عبد الكريم كبارة تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة.

كتلة "التنمية والتحرير"

إلى ذلك، أعلنت كتلة "التنمية والتحرير" تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة.

كتلة "لبنان القوي"

من جهتها، أعلنت كتلة "لبنان القوي" عدم تسمية أي شخصية لرئاسة الحكومة.

كتلة "نواب الأرمن"

أما كتلة نواب الارمن، فأعلنت تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة.

النائب محمد يحيى

كذلك، أعلن النائب محمد يحيى تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة.