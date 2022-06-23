حريق جراء انفجار لغم من مخلفات العدو في خراج بلدة ميس الجبل

اندلع حريق جراء انفجار احد الالغام دون وقوع اي خسائر بشرية، خلال قيام الكتيبة الكمبودية بتفجير الغام من مخلفات العدو الاسرائيلي في خراج بلدة ميس الجبل قضاء مرجعيون. وقد توجهت الى المكان فرق الدفاع المدني لاخماده.

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