بدر: قناعة منّا بضرورة تشكيل حكومة لمواجهة التحديات المقبلة قرّرت تسمية ميقاتي

سمّى النائب نبيل بدر الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة. وقال بعد لقائه رئيس الجمهوريّة ميشال عون: "قناعة منا بضرورة تشكيل حكومة لمواجهة تحديات المرحلة القادمة، ارتأينا تسمية ميقاتي، و نعلم ان الاكثرية تطالب بالتغيير، ولكن لا امكانية لوصول مرشح تغييري لتشكيل حكومة في هذه المرحلة".

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