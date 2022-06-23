من سمّى نواب "التغيير" لرئاسة الحكومة؟

أعلن النائب فراس حمدان باسم نواب "التغيير"، أنّ 10 أعضاء من التكتّل سمّوا نواف سلام، بينما امتنع 3 أعضاء عن التسمية.

وقال حمدان بعد لقاء رئيس الجمهوريّة ميشال عون: "بدأنا حديثنا مع الرئيس عون بالتذكير بأن 80 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر وأن حقوق اللبنانيين باتت غير متوفّرة إلا لقلة قليلة من الناس ومن هذا المنطلق قلنا إنه من غير المقبول الاستمرار بالنهج والوجوه نفسها". وأضاف: "نحمّل المنظومة مسؤولية تسارع الانهيار ومواجهتنا مستمرّة داخل المجلس وقريباً في الشارع".

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وتوزعت الاصوات على الشكل التالي:

- النواب: زرازير، جراده وقعقور: لم يسموا أحدا لتشكيل الحكومة

- النواب: منيمنة، ياغوبيان، خلف، الصادق، فنج، الدويهي، ضو، عون، حمدان وياسين سموا نواف سلام لتشكيل الحكومة