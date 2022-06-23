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لبنان

الحصيلة النهائية للإستشارات النيابية.. إليكم الأرقام

Lebanon 24
23-06-2022 | 09:48
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استأنف رئيس الجمهورية ميشال عون الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس للحكومة، وذلك بجولة ثانية انطلقت عند الساعة 2.30 من ظهر اليوم في قصر بعبدا.
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وإلى هذه اللحظة، فإن الرئيس نجيب ميقاتي هو الإسم المتقدّم من ضمن الأسماء الأخرى التي سماها النواب لرئاسة الحكومة.
 
وفي ما يلي، إليكم، بالأرقام، بورصة تصويت النواب خلال الاستشارات:

نجيب ميقاتي: 54
 
نواف سلام: 25 
 
سعد الحريري: 1
 
روعة الحلاب: 1
 
لا تسمية: 46
 
غياب: 1
 
النتائج في فترة ما قبل الظهر
 
وفي فترة ما قبل الظهر، جاءت بورصة تصويت النواب خلال الاستشارات، على النحو التالي: 
 
نجيب ميقاتي: 31
 
نواف سلام: 14
 
سعد الحريري: 1
 
لا تسمية: 26
 
 
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