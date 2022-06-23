وزير الخارجية الأميركي: واشنطن ملتزمة بمواجهة أزمة الأمن الغذائي العالمي

استأنف رئيس الجمهورية ميشال عون الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس للحكومة، وذلك بجولة ثانية انطلقت عند الساعة 2.30 من ظهر اليوم في قصر بعبدا.

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وإلى هذه اللحظة، فإن الرئيس نجيب ميقاتي هو الإسم المتقدّم من ضمن الأسماء الأخرى التي سماها النواب لرئاسة الحكومة.

وفي ما يلي، إليكم، بالأرقام، بورصة تصويت النواب خلال الاستشارات:





نجيب ميقاتي: 54

نواف سلام: 25

سعد الحريري: 1

روعة الحلاب: 1

لا تسمية: 46