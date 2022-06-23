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لبنان

بري عرض مع وزير الصناعة ووفد نقابة المحامين.. كسبار: طمأننا الى قضية اموال المودعين

Lebanon 24
23-06-2022 | 08:20
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 استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المدير العام لادارة المناقصات الدكتور جان العلية.
 
وفد نقابة المحامين
واستقبل الرئيس بري نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار مع أعضاء مجلس النقابة الذين هنأوا الرئيس بري بانتخابه لولاية جديدة. وتم البحث في اللقاء في الاوضاع العامة اضافة الى شؤون نقابية وحفظ حقوق المودعين.
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وقال النقيب كسبار :" تشرفنا بزيارة دولة الرئيس نبيه بري وهي للتهنئة لمناسبة إنتخابه كنائب وكرئيس للمجلس النيابي ودولة الرئيس هو محام يحب نقابته ونقابته تحبه. الزيارة كانت فرصة تداولنا فيها في مواضيع عدة، من جملتها إمكانية قانون تعليق المهل بالنسبة للامور القضائية والTVA، وكذلك طمأننا دولة الرئيس الى قضية اموال المودعين وهو لن يقبل المساس بهذه الحقوق وان هذه القضية وهذا الموضوع  يعنيه شخصيا وسيتابعه الى النهاية، كما نتابعه كنقابة وبخاصة في ما يتعلق بموضوع التشريع وخطة التعافي والسرية المصرفية وغيرها.وأجواء اللقاء كانت جيدة جدا"
 
واستقبل بري وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشيكيان وعرض معه التطورات  العامة أوضاع القطاع الصناعي. 
المصدر: الوكالة الوطنية
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