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لبنان
في قصر بعبدا.. هذا المشهد غاب تماماً!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
23-06-2022
|
08:25
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خلافاً للاستشارات النيابية التي حصلت سابقاً، كان لافتاً عدم حضور أيّ شخصية من رؤساء الحكومات السابقين، الذين كانوا يحضرون إلى الإستشارات للقاء رئيس الجمهورية بُحكم موقعهم النيابي.
ففي 26 تموز 2021، حضر الرئيس سعد الحريري إلى قصر بعبدا للمشاركة بالاستشارات بصفته نائباً ورئيساً لكتلة "المستقبل"، وحينها سمّى الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة.
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كذلك، الرئيس ميقاتي حضر أيضاً الاستشارات حينها بصفته نائباً ورئيساً سابقاً للحكومة آنذاك.
أما الرئيس تمام سلام فكان حضر أيضاً الإستشارات في ذلك الحين عندما كان نائباً وبصفته رئيساً سابقاً للحكومة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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