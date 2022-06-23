في طرابلس... اندلاع حريق داخل سيارة

افادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض سيارة من نوع "مرسيدس" الى عطل كهربائي، ما ادى الى اندلاع النيران داخلها في منطقة أبي سمراء في طرابلس.

وعلى الفور حضرت فرق الاطفاء الى المحلة وتم اخماد النيران.