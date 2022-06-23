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لبنان

في طرابلس... اندلاع حريق داخل سيارة

Lebanon 24
23-06-2022 | 08:43
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افادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض سيارة من نوع "مرسيدس" الى عطل كهربائي، ما ادى الى اندلاع النيران داخلها في منطقة أبي سمراء في طرابلس.
 
وعلى الفور حضرت فرق الاطفاء الى المحلة وتم اخماد النيران.
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