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لبنان

عن أزمة الخبز.. تصريح جديد من وزير الاقتصاد

Lebanon 24
23-06-2022 | 08:58
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قال وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام إنّ "أزمة الخبز سببها تجار الأزمات الذين أرادوا استغلال المال العام واحتكار القمح المدعوم والاحتفاظ به". 
وفي حديث عبر قناة "الجديد"، قال سلام: "لقد تحرّكنا قضائياً وأبلغنا النيابة العامة المالية بكل الأمور، وتبين أن بعض الذين يهاجمون وزارة الاقتصاد بسبب عملها، قد ارتكبوا مخالفات وقد جرى تسطير محاضر ضبط بحقهم". 
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وأكد سلام أن "وزارة الاقتصاد مستمرة في ردع السارقين والمحتكرين والمهربين وذلك من أجل إعادة الكميات المخبأة من الطحين والقمح إلى السوق". 
وأعلن سلام أن هناك اعتمادات مفتوحة لبواخر قمح، والعديد منها يصل أسبوعياً، وختم: "السعي كبير لوقف سرقة ونهب أموال الناس، وسنلاحق كل المرتكبين والأزمة ستُحل والأمور ستعود إلى مسارها". 

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