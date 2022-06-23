وفد من ضباط الجيش زار جامعة الروح القدس

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أعلنت جامعة الروح القدس، في بيان، ان وفدا من ضباط كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان في الجيش برئاسة قائد الكلية العميد الركن الدكتور حسن جوني زار مقر الجامعة في الكسليك، "بهدف التعرف على الجامعة والبحث في إمكان التعاون على الصعيد الأكاديمي".وكان في استقبال الوفد نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الأب طوني عيد، في حضور العميدة المشاركة في كلية الحقوق والعلوم السياسية الدكتورة غادة كرم وعدد من الأساتذة.الأب عيدوبالمناسبة، ألقى الأب عيد كلمة رحب فيها، باسم رئيس الجامعة الأب طلال هاشم، بالضباط الحاضرين، اللبنانيين والعرب من المملكة العربية السعودية والسودان، معربا عن "شرف الجامعة في استقبال حماة الوطن وعماده، فهم العيون الساهرة التي تحرس الوطن، كي يبقى محميا من كل خطر وينعم بالأمن والأمان".ثم قدم عيد لمحة عن جامعة الروح القدس - الكسليك، وعرض تاريخ تأسيسها منذ العام 1938، من قبل الرهبانية اللبنانية المارونية. كما تحدث عن نظام التعليم فيها وفروعها وهيكليتها والكليات الموجودة فيها.وتطرق الأب عيد إلى رسالة الجامعة، لافتا إلى أنه "إضافة إلى مهمتها التعليمية، فهي تلتزم بخلق روح مجتمعية تضم القيم الروحانية والمجتمعية والأخلاقية. وفي ظل هذه الأزمة الاقتصادية الصعبة، لم تتوان عن مساندة الأهل ودعم صمودهم".وشدد على "أن الجامعة تعتمد على مجموعة من القيم والركائز التي وضعتها في مصاف أبرز الجامعات على المستويين المحلي والدولي، وأبرزها: المحافظة على مستوى تعليمي رفيع؛ ضمان جودة التعليم، حيث صنفت مؤخرا من بين الأوائل في لبنان؛ الشفافية في التعاطي؛ وحسن التواصل..."وختاما، تحدث الأب عيد عن دخول الجامعة منذ العام 2012 "مسار الاعتمادات الدولية على صعيد المؤسسة كما على صعيد البرامج. فقد حصلت جميع المكاتب فيها التي تعنى بخدمة الطلاب على الاعتماد البريطاني لجودة الخدمات الطلابية من Matrix -UK. كما حازت الجامعة على اعتماد من ABET لعدة برامج في كلية الهندسة، وكلية العلوم والآداب وكلية الطب، إضافة إلى الاعتماد الأوروبي EVALAG لعدة برامج في كلية العلوم والآداب، واعتماد NAB لبرنامج الهندسة المعمارية وكلية إدارة الأعمال، واعتماد TEPDAD لكلية الطب. وتعمل الجامعة اليوم على الحصول على الاعتماد المؤسساتي NECHE".العميد الركن جونيمن جهته، قدم العميد الركن جوني موجزا عن دور كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان، متوجها بالشكر لإدارة الجامعة على حسن الاستقبال.ثم عرضت الدكتورة رين ضو لبرامج الحقوق، فيما شرح الدكتور إدواردو أبو لطيف عن برامج قسم العلوم السياسية، ثم كانت زيارة ميدانية إلى المكتبة العامة في الجامعة التي تعد من أهم المكتبات في الشرق الأوسط.